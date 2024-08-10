Serangan Israel Tewaskan Tokoh Senior Hamas Samer al-Hajj di Lebanon Selatan

Serangan udara Israel terhadap sebuah mobil di Lebanon menewaskan seorang tokoh senior kelompok Hamas (Foto: AP)

BEIRUT - Serangan udara Israel terhadap sebuah mobil di Lebanon menewaskan seorang tokoh senior dari kelompok Hamas pada Jumat (9/8/2024) malam. Hal ini diungkapkan sumber Hamas dan dua sumber keamanan lainnya kepada Reuters.

Serangan yang terjadi di tepi selatan kota pelabuhan Lebanon Sidon sekitar 60 kilometer (hampir 40 mil) dari perbatasan ini telah menewaskan Samer al-Hajj, seorang pejabat keamanan Hamas yang bekerja di kamp pengungsi Palestina di dekatnya, Ain al-Hilweh. Ketiga sumber itu mengatakan pengawalnya terluka parah.

Militer Israel telah melakukan serangan terhadap anggota Hamas, kelompok bersenjata Lebanon sekutu Hizbullah dan faksi-faksi lain di Lebanon selama 10 bulan terakhir, bersamaan dengan perang Gaza.

Kelompok-kelompok bersenjata itu telah meluncurkan roket, pesawat nirawak dan serangan artileri melintasi perbatasan ke Israel utara.

Sementara sebagian besar permusuhan terbatas pada jalur perbatasan antara Israel dan Lebanon, serangan Israel yang menargetkan tokoh-tokoh senior di Hizbullah, Hamas, dan kelompok-kelompok lain telah terjadi lebih jauh ke utara.