Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mundur dari Golkar, Jusuf Hamka: Indonesia Akan Baik-Baik Saja Walau Parpolnya Mungkin Tidak

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |15:43 WIB
Mundur dari Golkar, Jusuf Hamka: Indonesia Akan Baik-Baik Saja Walau Parpolnya Mungkin Tidak
Jusuf Hamka di DPP Golkar (Foto: Okezone/Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari Partai Golkar. Pria yang akrab disapa Babah Alun juga berpesan bahwa Indonesia sejatinya baik saja meski partai politik (parpol) tak baik.

"Indonesia akan baik-baik saja walaupun parpolnya mungkin tidak baik-baik saja," kata Jusuf Hamka di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (12/8/2024).

Lebih lanjut, Babah Alun pun menjelaskan alasan dirinya mundur lantaran faktor dorongan dari keluarganya. Ia berkata, Istri dan anak-anaknya kerap meminta agar dirinya mundur dari dunia perpolitikan.

"Kekuatan besar ya kekuatan istri saya sama anak-anak saya yang suruh saya mundur. Itu kan kekuatan yang paling besar buat saya di keluarga," ucapbya.

Babah Alun menekankan telah mengakhiri masa politiknya. Ia pun ingin mau jadi warga biasa dan membantu pemerintah.

"Namun demikian saya tetap berkiprah, terutama di bidang sosial. Saya akan bantu pemerintah untuk penanganan masalah sosial dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur," kata Jusuf Hamka.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172520//partai-Omkh_large.jpg
Golkar Incar Suara Milenial dan Gen Z di Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169640//korupsi_tol_cmnp-OCx9_large.jpg
Anak Jusuf Hamka Muncul di Kejaksaan Agung, Terseret Dugaan Korupsi Tol CMNP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169535//kejagung-2WjM_large.jpg
Kejagung Resmi Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Tol CMNP Milik Jusuf Hamka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169402//sekjen_partai_golkar_muhammad_sarmuji-PL7F_large.jpg
Mukhtarudin Jadi Menteri P2MI, Golkar: Pastikan Pekerja Migran Dapat Pelatihan dan Pendidikan Optimal!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement