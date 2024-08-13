Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dukung Mahyeldi Ansharullah Maju Pilgub Sumbar, Angela Puji Perkembangan Wisata di Sumatera Barat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |21:11 WIB
Dukung Mahyeldi Ansharullah Maju Pilgub Sumbar, Angela Puji Perkembangan Wisata di Sumatera Barat
Partai Perindo dukung Mahyeldi di Pilgub Sumbar.
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo mengungkap rasa takjub atas perkembangan destinasi wisata di Sumatera Barat (Sumbar) saat ini cukup berkembang. Keberhasilan itu dinilainya berkat kerja nyata sosok Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.

Atas prestasi itu, Partai Perindo menyatakan dukungan terhadap Mahyeldi Ansharullah - Vasco Ruseimy maju sebagai kontestan di Pilgub Sumbar. Surat rekomendasi B1 KWK diserahkan langsung oleh Angela Tanoesoedibjo di kantor DPP Partai Perindo Jakarta.

"Secara resmi Perindo memberikan dukungan kepada gubernur dan wakil gubernur incumbent Sumatera Barat," ujar Angela, Selasa (13/8/2024).

Angela yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) mengaku memperhatikan betul perkembangan wisata di Sumbar.

"Karena saya bekerja di Parekraf kan ya jadi sangat biasa sekali dengan perkembang wisata di Sumatera Barat," pungkasnya.

