Polisi Ciduk Pelaku Begal Pasutri di Cianjur

CIANJUR - Tiga pelaku begal atau pencurian dengan kekerasan berhasil ditangkap Polres Cianjur. Dari ketiga pelaku dua diantaranya merupakan pasangan suami istri.

Hal tersebut diungkap Polres Cianjur pada saat menggelar press conference di halaman Polres Cianjur, Rabu (14/8/2024).

Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yonky Dilatha mengatakan, pelaku sudah berhasil melakukan aksinya di lima lokasi yang berada di Kecamatan Mande, Cikalongkulon, Cianjur Kota dan Sukaluyu.

"Ada tiga orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka satu berjenis kelamin perempuan dua orang laki-laki," tuturnya, Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, pada saat melakukan aksinya pelaku begal perempuan memancing para korban dan membujuk korban dan di ajaknya ke suatu tempat seperti penginapan.