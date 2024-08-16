Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ini Motif Penyekapan dan Penyiksaan Mahasiswa di Lampung Utara

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |23:35 WIB
Ini Motif Penyekapan dan Penyiksaan Mahasiswa di Lampung Utara
Polisi mengungkap motif penyekapan dan penyiksaan mahasiswa di Lampung Utara (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

LAMPUNG UTARA - Tiga pelaku penyekapan dan penyiksaan seorang mahasiswa di Lampung Utara berhasil ditangkap. Penyiksaan tersebut berawal dari permasalahan penggelapan motor.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, dari hasil pemeriksaan para pelaku peristiwa ini dilatarbelakangi karena keluarga korban menggelapkan motor milik keluarga pacar salah satu pelaku.

Adapun identitas para pelaku yakni Frederick Kevin, Dharma Ali, dan Ahmad Alghozi. Ketiganya merupakan warga Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara. 

"Hasil pemeriksaan sementara, kasus ini berawal dari permasalahan motor. Jadi diawali karena keluarga korban pernah menggelapkan motor milik keluarga dari pacar pelaku," ujar Umi, Jumat (16/8/2024).

Umi menuturkan, permasalahan tersebut telah selesai secara kekeluargaan. Namun ada informasi bahwa korban Fajar menjelekkan salah satu pelaku.

"Peristiwa penggelapan tersebut telah selesai secara kekeluargaan. Kemudian ada kabar juga bahwa pelaku merasa korban ini menjelekkan dirinya. Sehingga pelaku berencana untuk mengkonfrontir korban dan terjadilah peristiwa Tindak Pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban," ungkap Umi.

Sebelumnya, seorang pemuda di Lampung Utara disekap dan disiksa. Selama disekap korban dianiaya dengan cara dipukuli menggunakan tangan dan benda tumpul lainnya.

 

