Terbakar Cemburu, Suami Tusuk Leher Pria yang Antar Istrinya hingga Tewas

TUBAN - Niat hati ingin menolong seorang perempuan dengan mengantarkan ke tempat kos, seorang pria di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, meregang nyawa lantaran ditusuk oleh suami perempuan yang terbakar api cemburu.



Peristiwa itu terjadi di Jalan Sejahtera, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di mana seorang pria ditusuk oleh suami perempuan yang ditolongnya, hingga bersimbah darah dan meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit setempat.



Kejadian berawal ketika korban yang bernama Hendik Prasetyo, warga Lamongan, ingin menolong perempuan dengan mengantarkan ke kosnya.

Namu, Setiba di Jalan Sejahtera, tiba-tiba tersangka yang berinisial A, yang merupakan suami dari perempuan yang di tolongnya langsung menghadang laju sepeda motor korban. Sejurus kemudian, pelaku menusuk korban dengan menggunakan badik tepat di area leher.



"Warga yang hendak menolong korban tidak berani lantaran tersangka masih membawa senjata tajam," ujar pemilik kosan, Nuismadi, Kamis 15 Agustus 2024.



Setelah pembacokan itu, tersangka sempat melarikan diri. Nnamun selang beberapa jam setelah terjadi penusukan yang membuat korban meninggal, Satreskrim Polres Tuban bergerak cepat dan berhasil menangkap tersangka.