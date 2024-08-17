Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kepala Desa Sukamanah Apresiasi MNC Peduli Beri Bantuan MCK untuk Musala dan Ponpes

Ricky Susan , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |11:51 WIB
Kepala Desa Sukamanah Apresiasi MNC Peduli Beri Bantuan MCK untuk Musala dan Ponpes
MNC Peduli beri bantuan MCK di Cianjur. (Foto: Okezone/Ricky Susan)
CIANJUR - MNC Peduli berikan bantuan rehabilitasi MCK Mushola Asapudin dan Pondok Pesantren Nurul Amanah. Kepala Desa Sukamanah, Dani Surya Pradana mengapresiasi bantuan dari MNC Peduli tersebut.

Dani mengaku bantuan yang diberikan MNC Peduli adalah fasilitas yang dipergunakan para santri dan santriawati yang sangat bermanfaat.

"Mudah mudahan setelah diserahterimakan dan dipergunakan oleh masyarakat dan para santri yang ada di sini," ujarnya, Jumat (16/8/2024).

Musala yang terletak di Desa Sarampad merupakan salah satu musala yang terdampak bencana gempa 21 November 2022.

Gempa bumi M5,6 dengan kedalam 10 km di Kabupaten Cianjur itu berdampak di Kecamatan Cugenang. Musala yang memiliki fasilitas MCK dan sering digunakan oleh masyarakat sekitar, mengalami kerusakan. 

Sedangkan Pondok Pesantren Nurul Amanah yang memiliki santri baik pria maupun perempuan terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang yang juga terdampak bencana gempa juga mengalami kerusakan, terutama dibagian MCK santri pria.

“Salah satu penunjang hidup sehat dan bersih dapat dilihat dari kondisi dan fasilitas MCK. Kami berikan perbaikan ini dengan harapan masyarakat dapat hidup lebih sehat, bersih dan kembali menggunakan MCK yang selama ini kondisinya rusak akibat gempa”, ucap Head of CSR Tengku Havid.

