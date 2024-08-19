Lanjutkan Serangan Lintas Batas ke Kursk, Ukraina Klaim Hancurkan Jembatan Strategis Kedua Rusia dalam Seminggu

RUSIA - Ukraina mengklaim telah menghancurkan jembatan strategis kedua Rusia dalam seminggu. Hal ini terjadi saat Ukraina melanjutkan penyerbuannya ke wilayah Kursk Rusia.

Militer Ukraina pada Minggu (18/8/2024) merilis rekaman udara serangan terhadap jembatan tersebut yang dilaporkan berada di atas Sungai Seym di Zvannoe. "Minus satu jembatan lagi," komandan Angkatan Udara Ukraina Letjen Mykola Oleschuk memposting di media sosial.

Ukraina hampir dua minggu dalam serangan terbesarnya di wilayah Rusia sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina pada tahun 2022. "Penerbangan Angkatan Udara Ukraina terus merampas kemampuan logistik musuh dengan serangan udara presisi, yang secara signifikan memengaruhi jalannya permusuhan," lanjut Jenderal Oleschuk.

Video tersebut menunjukkan awan asap yang membesar di atas jembatan dan salah satu bagiannya tampaknya hancur. Tidak jelas kapan serangan itu terjadi.

Awal minggu ini, Ukraina menghancurkan jembatan lain di atas sungai Seym, dekat kota Glushkovo.

Jembatan itu digunakan oleh Kremlin untuk memasok pasukannya. Kantor berita Reuters melaporkan, sebelumnya, analis militer telah mengidentifikasi tiga jembatan di wilayah yang digunakan Rusia untuk memasok pasukannya, dan mereka mengatakan dua di antaranya telah hancur atau rusak parah.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Sabtu (17/8/2024) bahwa pasukannya memperkuat posisi di Kursk dan memperluas wilayah lebih jauh di Rusia.