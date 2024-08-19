Ukraina Tegaskan Tak Minat Duduki Rusia Meski Gencar Luncurkan Serangan Lintas Batas

UKRAINA – Ukraina menegaskan tidak tertarik untuk menduduki Rusia meski pihaknya terus melaakukan serangan lintas batas di beberapa wilayah. Mykhaylo Podolyak, seorang penasihat Presiden Zelensky, mengatakan pihaknya tetapi ingin membujuk Rusia untuk berunding.

Saat Ukraina bergerak lebih jauh ke wilayah Rusia bagian barat, pasukan Rusia juga memperoleh keuntungan di wilayah timur Ukraina dan telah mengklaim sejumlah desa dalam beberapa minggu terakhir.

Moskow menyebut serangan itu sebagai provokasi besar dan berjanji untuk membalas dengan respons yang pantas. Hal itu terjadi saat kepala pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa situasi keselamatan nuklir di pabrik listrik Zaporizhzhia di Ukraina yang diduduki Rusia memburuk, menyusul serangan pesawat nirawak di dekat batas lokasi.

Rafael Grossi, kepala Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), mengatakan bahwa ia tetap sangat khawatir dan menyerukan penahanan diri maksimum dari semua pihak untuk melindungi pabrik tersebut.

Badan tersebut mengatakan dampak serangan itu terjadi di jalan tepat di luar fasilitas , dekat dengan kolam penyiram air penting dan sekitar 100 m dari satu-satunya saluran tegangan tinggi yang tersisa.

Pembangkit itu direbut oleh pasukan Rusia di awal perang dan telah diserang berulang kali, yang mana kedua belah pihak saling menyalahkan.

Minggu lalu, Kyiv dan Moskow saling menyalahkan setelah kebakaran terjadi di salah satu menara pendingin pembangkit itu. IAEA tidak mengatakan siapa yang melakukan serangan pada Sabtu (17/8/2024), tetapi timnya yang ditempatkan di Zaporizhzhia mengatakan kerusakan itu tampaknya disebabkan oleh pesawat nirawak yang membawa bahan peledak.