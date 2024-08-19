Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pria Misterius Ditemukan Meninggal di Mushola Baitul Solihin Pandeglang

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |17:27 WIB
Pria Misterius Ditemukan Meninggal di Mushola Baitul Solihin Pandeglang
Mayat misterius ditemukan di Mushola (Foto: Istimewa)
PANDEGLANG - Warga Kampung Turus, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dihebohkan oleh penemuan sesosok mayat mistierius, Senin (19/8/2024).

Mayat tanpa identitas itu ditemukan oleh warga tergeletak di Musala Baitul Solihin sekitar pukul 07.00 WIB. Warga lantas melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.

"Laporan dari warga bahwa ada seseorang laki-laki yang tanpa identitas meninggal dunia di Mushola Baitul Solihin," kata Kapolres Pandeglang AKBP Oki Bagus Setiaji kepada awak media.

Berdasarkan keterangan warga, lanjut Oki, sebelum ditemukan tewas, korban terlebih dahulu meminta izin untuk melakukan ibadah salat subuh pukul 06.15 WIB.

"Saat ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Selanjutnya jenazah atau mayat dibawa menuju RSUD Berkah oleh Dokes Polres Pandeglang," katanya.

Kaur Indentifikasi Satreskrim Polres Pandeglang Bripka Bayu Kurniawan menambahkan, setelah menerima laporan ia langsung ke TKP.  "Untuk sementara tidak ditemukan identitas,"kata dia.

 

Halaman:
1 2
      
