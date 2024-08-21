Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa M 5,2 Guncang Sumbawa Barat

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |19:24 WIB
<i>Breaking News</i>! Gempa M 5,2 Guncang Sumbawa Barat
Ilustrasi Gempa (Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,2 mengguncang Sumbawa Barat, NTB, Rabu (21/8/2024), pukul 18.58 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tidak berpotensi tsunami. 

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 100 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 143 km Barat Daya Sumbawa Barat dengan titik koordinat 10.00 Lintang Selatan dan 116.50 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:5.2, 21-Agu-24 18:58:30 WIB, Lok:10.00 LS, 116.50 BT (Pusat gempa berada di laut 143 km barat daya Sumbawa Barat), Kedlmn:100 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Sementara, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. Gempa dirasakan (MMI) III Lombok Utara, III Lombok Barat, III Lombok Timur, III Lombok Tengah, II Denpasar, II Badung

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
