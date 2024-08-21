Advertisement
HOME NEWS JABAR

Truk Adu Banteng dengan Mobil Boks di Sukabumi, Sopir Tewas Terjepit

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |19:51 WIB
Truk Adu Banteng dengan Mobil Boks di Sukabumi, Sopir Tewas Terjepit
Mobil boks hancur tabrakan dengan truk di Sukabumi (foto: dok ist)
A
A
A

SUKABUMI - Kecelakaan lalu lintas antara dump truk Hino A 9334 RA dengan Mitsubishi L300 boks F 8331 US terjadi di Jalan Raya Sukabumi-Bogor, tepatnya Kampung/Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Rabu (21/8/2024).

Tabrakan adu banteng yang terjadi pada sekira pukul 14.30 WIB, mengakibatkan bagian depan kendaraan Mitsubishi L300 boks ringsek. Bagian bodi kendaraan yang terdorong ke dalam akibat kerasnya benturan, membuat pengemudi terjepit di dalam kabin.

Salah satu warga di sekitar lokasi kejadian, Deni Sumirat (47) mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara persis kronologi kejadiannya. Namun sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, ia mendengar suara decitan ban yang cukup keras.

"Akibat kerasnya benturan, mobil boks tersebut mengalami kerusakan parah hingga ringsek. Sopirnya sempat terjepit di dalam kendaraan, namun beruntung penumpangnya berhasil keluar dengan selamat," ujar Deni kepada MNC Portal Indonesia.

Proses evakuasi pengemudi kendaraan boks yang memakan waktu sekira 30 menit, lanjut Deni, melibatkan petugas pemadam kebakaran, TNI, polisi, serta warga setempat, yang berusaha mengeluarkan supir yang terjepit stir dan dasboard kendaraan.

 

Halaman:
1 2
      
