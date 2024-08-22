Biodata Pavel Prighozin, Bos Wagner Group Baru Setelah Ayahnya Tewas

Pavel Prigozhin akan menggantikan ayahnya kepala Grup Wagner Rusia yang dikabarkan meninggal dalam kecelakaan pesawat (Foto: East2west news)

RUSIA - Yevgeny Prigozhin, Kepala Grup Wagner Rusia dikabarkan meninggal dalam kecelakaan pesawat. Anaknya yang berusia 25 tahun akan menggantikan dirinya dan menjadi bos berikutnya dari kelompok tentara bayaran tersebut.

Pavel Prigozhin akan mewarisi sebagian besar kekayaan ayahnya, termasuk kelompok tentara bayaran, properti, dan sekitar USD121 juta (Rp 1,8 triliun), menurut foto surat wasiat Prigozhin yang beredar luas yang dikutip dari News 18.

Prigozhin junior juga akan mewarisi tentara swasta, sebuah rumah di St Petersburg, sembilan perusahaan saham gabungan, dan saham di perusahaan katering Concord milik ayahnya.

Pavel dilaporkan sedang bernegosiasi dengan Kremlin untuk mengembalikan para pejuangnya ke perang di Ukraina, kata kelompok yang terkait dengan kelompok tersebut.

Pavel Prigozhin, bersama ibunya Lyubov dan kakak perempuannya Polina, telah memainkan berbagai peran dalam perusahaan bisnis Prigozhin, yang diuntungkan dari hubungannya dengan elit Rusia, menurut laporan The Independent.

Putra Prigozhin juga pernah bertempur dengan Pasukan Wagner di Suriah dan dianugerahi "salib hitam" kelompok tersebut sebagai pengakuan atas pengabdiannya di militer.

Menurut Departemen Keuangan AS, ia telah mengendalikan beberapa perusahaan dan kompleks real estat mewah di St. Petersburg. Ia juga telah dijatuhi sanksi oleh banyak negara, termasuk Kanada, AS, dan Inggris.