Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Biodata Pavel Prighozin, Bos Wagner Group Baru Setelah Ayahnya Tewas

Relita Rahel Kristiyanto , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |18:04 WIB
Biodata Pavel Prighozin, Bos Wagner Group Baru Setelah Ayahnya Tewas
Pavel Prigozhin akan menggantikan ayahnya kepala Grup Wagner Rusia yang dikabarkan meninggal dalam kecelakaan pesawat (Foto: East2west news)
A
A
A

RUSIA - Yevgeny Prigozhin, Kepala Grup Wagner Rusia dikabarkan meninggal dalam kecelakaan pesawat. Anaknya yang berusia 25 tahun akan menggantikan dirinya dan menjadi bos berikutnya dari kelompok tentara bayaran tersebut.

Pavel Prigozhin akan mewarisi sebagian besar kekayaan ayahnya, termasuk kelompok tentara bayaran, properti, dan sekitar USD121 juta (Rp 1,8 triliun), menurut foto surat wasiat Prigozhin yang beredar luas yang dikutip dari News 18.

Prigozhin junior juga akan mewarisi tentara swasta, sebuah rumah di St Petersburg, sembilan perusahaan saham gabungan, dan saham di perusahaan katering Concord milik ayahnya.

Pavel dilaporkan sedang bernegosiasi dengan Kremlin untuk mengembalikan para pejuangnya ke perang di Ukraina, kata kelompok yang terkait dengan kelompok tersebut.

Pavel Prigozhin, bersama ibunya Lyubov dan kakak perempuannya Polina, telah memainkan berbagai peran dalam perusahaan bisnis Prigozhin, yang diuntungkan dari hubungannya dengan elit Rusia, menurut laporan The Independent. 

Putra Prigozhin juga pernah bertempur dengan Pasukan Wagner di Suriah dan dianugerahi "salib hitam" kelompok tersebut sebagai pengakuan atas pengabdiannya di militer.

Menurut Departemen Keuangan AS, ia telah mengendalikan beberapa perusahaan dan kompleks real estat mewah di St. Petersburg. Ia juga telah dijatuhi sanksi oleh banyak negara, termasuk Kanada, AS, dan Inggris.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/16/3186862//ilustrasi-Dcbl_large.jpg
Rusia Ancam Blokir Total WhatsApp, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974//antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429//ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185145//donald_trump-D0gK_large.jpg
Trump Tekan Ukraina Akhiri Perang dengan Rusia, Diberi Deadline 27 November!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184803//danantara-0riX_large.jpg
Temui Prabowo, Konglomerat Rusia Jajaki Investasi Obat dan Kapal Listrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251//putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement