INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

WHO: Bayi 10 Bulan Lumpuh Usai Kena Polio Pertama Kalinya di Gaza dalam 25 Tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |13:17 WIB
WHO: Bayi 10 Bulan Lumpuh Usai Kena Polio Pertama Kalinya di Gaza dalam 25 Tahun
WHO mengatakan seorang bayi berusia 10 bulan lumpuh sebagian setelah tertular polio di Gaza pertama kalinya dalam 25 tahun (Foto: AP)
A
A
A

GAZA - Badan kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan seorang bayi berusia 10 bulan lumpuh sebagian setelah tertular polio di Gaza. Menurut PBB, Gaza, yang kini memasuki bulan ke-11 perang, belum pernah mencatat kasus polio selama 25 tahun.

Adapun virus polio tipe 2 terdeteksi dalam sampel yang dikumpulkan dari air limbah wilayah tersebut pada bulan Juni lalu. Pimpinan WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan bahwa ia sangat prihatin dan mengonfirmasi bahwa berbagai upaya sedang dilakukan untuk meluncurkan program vaksinasi dalam beberapa minggu mendatang.

Bayi berusia 10 bulan, yang belum divaksinasi, dilaporkan dalam kondisi stabil setelah mengalami kelumpuhan pada salah satu kakinya. Virus polio, yang paling sering menyebar melalui limbah dan air yang terkontaminasi, sangat mudah menular.

Virus ini dapat menyebabkan cacat dan kelumpuhan, dan berpotensi fatal. Virus ini terutama menyerang anak-anak di bawah usia lima tahun. Kelompok-kelompok kemanusiaan menyalahkan munculnya kembali polio di Gaza pada gangguan terhadap program vaksinasi anak-anak dan kerusakan besar pada sistem air dan sanitasi yang disebabkan oleh perang.

Untuk mencoba menahan penyebarannya, PBB telah mendesak agar pertempuran dihentikan selama seminggu untuk melaksanakan kampanye vaksinasi polio bagi lebih dari 640.000 anak di bawah usia 10 tahun.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan ratusan ribu anak di Gaza berada dalam risiko.

Ia mengatakan bahwa agar kampanye tersebut berhasil, transportasi vaksin dan peralatan yang dibutuhkan perlu difasilitasi, serta masuknya para ahli polio ke Gaza.

“Bahan bakar yang memadai, peningkatan arus kas, komunikasi yang andal, dan keselamatan yang terjamin bagi para pekerja kesehatan dan orang-orang yang mencapai fasilitas kesehatan juga diperlukan,” terangnya.

WHO telah menyetujui pelepasan 1,6 juta dosis vaksin. UNICEF mengoordinasikan pengirimannya bersama dengan unit penyimpanan dingin dan tim medis UNRWA akan memberikan vaksin tersebut setelah tiba di Gaza.

 

