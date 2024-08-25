Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Polisi Tangkap Pemuda Suriah Pelaku Penusukan di Jerman

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |14:49 WIB
Polisi Tangkap Pemuda Suriah Pelaku Penusukan di Jerman
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

SOLINGEN – Polisi Jerman telah menangkap seorang tersangka serangan penusukan yang menewaskan tiga orang dan melukai delapan lainnya di Solingen, sebelah barat Jerman. Pihak berwenang mengatakan pada Minggu, (25/8/2024) bahwa tersangka adalah seorang pria Suriah berusia 26 tahun.

Tersangka menyerahkan diri dan mengakui kejahatannya, kata polisi dan jaksa Duesseldorf dalam pernyataan bersama.

"Keterlibatan orang ini saat ini sedang dalam penyelidikan intensif," kata mereka, sebagaimana dilansir Reuters.

Rincian tersebut memberikan gambaran yang agak lebih lengkap dari sebuah laporan pada Sabtu, (24/8/2024) malam oleh seorang pejabat negara yang mengumumkan di televisi Jerman penangkapan pria yang telah dicari oleh pihak berwenang dalam 24 jam sejak serangan tersebut.

Serangan tersebut, yang diklaim dilakukan oleh kelompok ISIS, terjadi pada Jumat, (23/8/2024) malam di sebuah festival untuk merayakan 650 tahun sejarah kota Solingen.

Telusuri berita news lainnya
