HOME NEWS BALI

Basarah Sebut Anies dan PDIP Dipertemukan karena Persamaan Nasib

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |01:23 WIB
Basarah Sebut Anies dan PDIP Dipertemukan karena Persamaan Nasib
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah (foto; MPI)
BALI - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah menilai, partainya dengan Anies Baswedan dipertemukan lantaran memiliki kesamaan nasib dalam gelaran Pilkada 2024. Persamaan nasib itu, kata Basarah, dikucilkan dan dieleminasi dari Pilkada 2024. 

"Yang pasti Mas Anies dan PDIP dipertemukan oleh satu persamaan nasib, diperlakukan untuk dieliminasi dari panggung politik, dikucilkan dan lain sebagainya," kata Basarah, saat ditemui di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8/2024) malam.

Atas dasar itu, ia berkata, PDIP dan Anies memiliki persamaan kehendak. Namun, ia tak jelaskan detil terkait persamaan kehendak yang dimaksud.

"Sehingga kami sama-sama punya persamaan kehendak," ucap Basarah.

 

Telusuri berita news lainnya
