Identitas 13 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir Bandang di Ternate

JAKARTA - Sebanyak 13 orang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir bandang yang terjadi di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara pada Minggu (25/8/2024) dini hari.

Kepala Basarnas Ternate, Fatur Rahman mengatakan, selain 13 orang yang dilaporkan meninggal, enam orang lainnya masih di dalam daftar pencarian.

“Korban selamat 8 orang, meninggal dunia 13 orang, daftar pencarian 6 orang. Jumlah korban akan kami terus kami update laporkan pada Lapbang selanjutnya,” kata Fatur Rahman dalam keterangannya.

Berikut daftar 13 korban meninggal akibat banjir bandang di Ternate :

1. Nama : Rohman Djais

Usia : 41 Tahun

J/K : Laki – Laki

2. Nama : Amina J. Hasan

Usia : 31 Tahun

J/K : Perempuan

3. Nama : Dilan Amir

Usia : 5 Tahun

J/K : Laki – Laki

4. Nama : Dirga Amir

Usia : 4 Tahun

J/K : Laki – Laki

5. Nama : Tarisa Cahya

Usia : 23 Tahun

J/K : Perempuan

6. Nama : Asyifa

Usia : 10 Tahun

J/K : Laki – Laki

7. Nama : Amir Taib

Usia : 50 Tahun

J/K : Laki – Laki

8. Nama : Rafka

Usia : 10 Tahun

J/K : Laki – Laki