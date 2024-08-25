JAKARTA - Sebanyak 13 orang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir bandang yang terjadi di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara pada Minggu (25/8/2024) dini hari.
Kepala Basarnas Ternate, Fatur Rahman mengatakan, selain 13 orang yang dilaporkan meninggal, enam orang lainnya masih di dalam daftar pencarian.
“Korban selamat 8 orang, meninggal dunia 13 orang, daftar pencarian 6 orang. Jumlah korban akan kami terus kami update laporkan pada Lapbang selanjutnya,” kata Fatur Rahman dalam keterangannya.
Berikut daftar 13 korban meninggal akibat banjir bandang di Ternate :
1. Nama : Rohman Djais
Usia : 41 Tahun
J/K : Laki – Laki
2. Nama : Amina J. Hasan
Usia : 31 Tahun
J/K : Perempuan
3. Nama : Dilan Amir
Usia : 5 Tahun
J/K : Laki – Laki
4. Nama : Dirga Amir
Usia : 4 Tahun
J/K : Laki – Laki
5. Nama : Tarisa Cahya
Usia : 23 Tahun
J/K : Perempuan
6. Nama : Asyifa
Usia : 10 Tahun
J/K : Laki – Laki
7. Nama : Amir Taib
Usia : 50 Tahun
J/K : Laki – Laki
8. Nama : Rafka
Usia : 10 Tahun
J/K : Laki – Laki