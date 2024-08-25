Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Identitas 13 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir Bandang di Ternate

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |21:58 WIB
Identitas 13 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir Bandang di Ternate
Banjir bandang di Rua, Pulau Ternate, Maluku Utara (Basarnas)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 13 orang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir bandang yang terjadi di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara pada Minggu (25/8/2024) dini hari.

Kepala Basarnas Ternate, Fatur Rahman mengatakan, selain 13 orang yang dilaporkan meninggal, enam orang lainnya masih di dalam daftar pencarian.

“Korban selamat 8 orang, meninggal dunia 13 orang, daftar pencarian 6 orang. Jumlah korban akan kami terus kami update laporkan pada Lapbang selanjutnya,” kata Fatur Rahman dalam keterangannya.

Berikut daftar 13 korban meninggal akibat banjir bandang di Ternate :

 1. Nama : Rohman Djais 

        Usia    : 41 Tahun

        J/K      : Laki – Laki

 2. Nama : Amina J. Hasan 

        Usia    : 31 Tahun

        J/K      : Perempuan

 3. Nama : Dilan Amir

        Usia    : 5 Tahun

        J/K      : Laki – Laki

 4. Nama : Dirga Amir

        Usia    : 4 Tahun

        J/K      : Laki – Laki

 5. Nama : Tarisa Cahya

        Usia    : 23 Tahun

        J/K      : Perempuan

 6. Nama : Asyifa 

        Usia    : 10 Tahun

        J/K      : Laki – Laki

 7. Nama : Amir Taib 

        Usia    : 50 Tahun

        J/K      : Laki – Laki

 8. Nama : Rafka 

        Usia    : 10 Tahun

        J/K      : Laki – Laki

 

