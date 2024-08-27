Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

PSK Gemoy Asal Uganda Ditangkap di Bali, Sekali Kencan Tarifnya Fantastis

Indira Arri , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |19:14 WIB
PSK Gemoy Asal Uganda Ditangkap di Bali, Sekali Kencan Tarifnya Fantastis
PSK Uganda Ditangkap di Bali/Okezone
A
A
A

DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar berhasil mengamankan tiga WNA yang diduga melakukan praktik prostitusi. Pekerja Seks Komersial (PSK) warga asing tersebut memasang tarif US$ 400.

Dua warga Uganda berinisial RKN dan FN  ditangkap petugas di sebuah hotel di kawasan Denpasar. Selain kedua warga Uganda tersebut, di tempat dan waktu terpisah petugas imigrasi juga menangkap seorang warga Rusia berinisial IT di sebuah hotel di kawasan Renon.

“Penangkapan ketiga warga asing tersebut setelah Tim Intelijen Imgrasi Denpasar menemukan dan menelusuri akun media sosial berisi praktik prostitusi yang dilakukan warga asing,” ujar Kakanim Kelas I Denpasar, Rida Sahputra, Selasa (27/8/2024).

Dikatakannya, para pelaku mengaku tidak saling mengenal saat tiba di Bali, namun diduga kuat mereka dikendalikan oleh jaringan PSK internasional.

“Salah seorang pelaku warga Uganda bahkan tidak bisa menunjukan dokumen perjalanannya saat diperiksa petugas,”ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Uganda PSK Online Pornografi WNA PSK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039635/psk-GIO1_large.jpg
Duh! Belasan Anak Open BO Lewat Medsos Ternyata Diketahui Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/29/521/1045912/JmqRTgMJml.jpg
Dijaring Satpol PP, PSK Ngaku Anak Tiri Pemilik Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/10/519/1037116/XDcXWzMwJK.jpg
Prostitusi Online, Fenomena Lain Jasa Seks Terselubung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/10/519/1036890/1e7IGkyNXr.jpg
Polisi Dalami Kemungkinan 'Anak Asuh' Mami D dari Dolly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/09/519/1036525/YpB7yxY6UV.jpg
Mami D Patok Tarif 'Anak Asuhnya' Rp1,5-Rp3 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/09/519/1036484/nSDCncK5i2.jpg
Polisi Bekuk Mami D, Pengendali Prostitusi Online di Surabaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement