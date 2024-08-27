PSK Gemoy Asal Uganda Ditangkap di Bali, Sekali Kencan Tarifnya Fantastis

DENPASAR - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar berhasil mengamankan tiga WNA yang diduga melakukan praktik prostitusi. Pekerja Seks Komersial (PSK) warga asing tersebut memasang tarif US$ 400.

Dua warga Uganda berinisial RKN dan FN ditangkap petugas di sebuah hotel di kawasan Denpasar. Selain kedua warga Uganda tersebut, di tempat dan waktu terpisah petugas imigrasi juga menangkap seorang warga Rusia berinisial IT di sebuah hotel di kawasan Renon.

“Penangkapan ketiga warga asing tersebut setelah Tim Intelijen Imgrasi Denpasar menemukan dan menelusuri akun media sosial berisi praktik prostitusi yang dilakukan warga asing,” ujar Kakanim Kelas I Denpasar, Rida Sahputra, Selasa (27/8/2024).

Dikatakannya, para pelaku mengaku tidak saling mengenal saat tiba di Bali, namun diduga kuat mereka dikendalikan oleh jaringan PSK internasional.

“Salah seorang pelaku warga Uganda bahkan tidak bisa menunjukan dokumen perjalanannya saat diperiksa petugas,”ujarnya.