Yakin Menang Lawan Rusia, Zelensky: Ukraina Akan Sampaikan Rencana Kemenangan ke Joe Biden

Presiden Ukraina mengatakan bahwa serbuan pasukannya ke wilayah Kursk Rusia merupakan bagian dari rencana kemenangan yang akan disampaikan ke Joe Biden (Foto: AP)

UKRAINA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa serbuan pasukannya ke wilayah Kursk Rusia merupakan bagian dari rencana kemenangan yang akan disampaikan ke Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada bulan depan. Zelensky yakin Ukraina akan menang melawang perang Rusia.

Berbicara di sebuah forum pada Selasa (27/8/2024), Presiden Zelensky mengatakan bahwa keberhasilan rencana tersebut akan bergantung pada Presiden Biden. Termasuk apakah AS akan memberikan Ukraina apa yang ada dalam rencana ini atau tidak, dan apakah Ukraina akan bebas menggunakan rencana ini, atau tidak.

"Ini mungkin terdengar terlalu ambisius bagi sebagian orang, tetapi ini adalah rencana penting bagi kami," terangnya. Dia juga akan menunjukkan rencana tersebut kepada kedua kandidat presiden AS Kamala Harris dan Donald Trump.

Seperti diketahui, sejumlah pasukan Ukraina melakukan serbuan ke wilayah Kursk Rusia pada awal Agustus, dan Rusia sejauh ini tampaknya tidak mampu mengusir mereka.

Berbicara di forum yang sama, komandan militer tertinggi Ukraina di Kyiv, Jenderal Oleksandr Syrskyi, mengatakan Ukraina sekarang menguasai 1.294 km persegi (500 mil persegi) wilayah Rusia dan 100 pemukiman, meskipun angka-angka ini belum diverifikasi oleh BBC.

Jenderal Syrskyi mengatakan Ukraina tidak berniat mempertahankan wilayah itu dan bahwa salah satu motivasi serangan itu adalah untuk mengalihkan perhatian pasukan Rusia dari serangan mereka sendiri di Ukraina timur.

Rusia berusaha merebut kota Pokrovsk, yang merupakan pusat penting dan lokasi stasiun kereta api utama. Presiden Zelensky juga mengungkapkan bahwa Ukraina baru-baru ini melakukan uji coba pertama yang berhasil terhadap rudal balistik produksi dalam negeri.

Presiden mengucapkan selamat kepada industri pertahanan negaranya, tetapi menolak untuk membagikan rincian lebih lanjut tentang rudal itu. Meskipun Ukraina telah menggunakan beberapa rudal balistik terhadap Rusia yang disediakan oleh AS, namun negara itu telah berupaya mengembangkan produksi perangkat keras militer dalam negeri untuk mengurangi ketergantungannya pada bantuan Barat.