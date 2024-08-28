Daftar Pilgub Sumut, Pasangan Bobby-Surya Konvoi Motor Listrik ke KPU

MEDAN - Pasangan Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumatra Utara ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Rabu (28/8/2024) siang.

Keduanya datang dengan iring-iringan konvoi motor listrik dari Rumah Pemenangan Bobby-Surya di Jalan Balai Kota. Lokasi itu hany a berjarak sekitar 1,5 kilometer dari Kantor KPU Sumatra Utara di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan. Iring-iringan ini sempat membuat kemacetan panjang di Jalan Balai Kota dan Jalan Perintis Kemerdekaan.

Ikut hadir dalam iring-iringan itu para pengurus partai politik pendukung pasangan Bobby-Surya. Hadir pula ratusan pendukung pasangan Bobby-Surya dari partai politik maupun relawan.

Istri Bobby, Kahiyang Ayu dan istri Surya, Titiek Sugiarti Surya juga terlihat hadir. Mereka dibonceng langsung oleh pasangannya masing-masing.

"Kami, saya bersama Pak Surya dan partai politik pendukung kami hari ini untuk mendaftar. Bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara," kata Bobby sebelum berangkat ke Kantor KPU Sumut.

Setibanya di Kantor KPU Sumut, pasangan Bobby-Surya yang kompak berpakaian jersey pemenangan langsung disambut tarian-tarian serta aksi drum band dari para pendukungnya.

Bobby-Surya dan Ketua Partai Pendukung kemudian masuk ke dalam Kantor KPU Sumut untuk menyerahkan berkas pendaftaran.