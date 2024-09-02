Banyak Keluarga Berbondong-bondong Mulai Tinggalkan Kamp Jenin Akibat Kerasnya Tekanan Israel di Tepi Barat

Keluarga-keluarga tahap pertama mulai meninggalkan kamp Jenin, yang ditutup selama hampir empat hari oleh operasi militer Israel (Foto: EPA)

TEPI BARAT - Beberapa keluarga berbondong-bondong mulai meninggalkan kamp Jenin, Tepi Barat, yang ditutup selama hampir empat hari oleh operasi militer Israel. Keputusan ini diambil setelah banyak serangan dan tekanan yang dilakukan Israel.

Seperti dilaporkan, terjadi pertempuran sengit di dalam kamp pada Sabtu (31/8/2024), dengan pertempuran dilaporkan terjadi di lingkungan Damaj pusat, tempat kelompok-kelompok bersenjata memiliki kehadiran yang kuat, serta di dekat pintu masuk kamp.

Di tengah tembakan, di bawah dengungan pesawat nirawak militer yang terus-menerus, beberapa sosok wanita dan anak-anak berjalan melewati kendaraan tentara Israel. Sendirian di jalan yang sepi, di antara truk-truk militer, mereka tampak kecil dan tidak pada tempatnya.

Oruba Shalabi, yang ketakutan, tertekan, dan menggendong putrinya yang berusia dua bulan, menceritakan kepada BBC apa yang mereka alami di dalam kamp.

“Mereka menembaki kami dan melemparkan granat tangan ke rumah-rumah,” katanya. “Separuh rumah kami diledakkan. Kami bersembunyi di dapur dan berteriak untuk memberi tahu mereka bahwa kami memiliki bayi,” lanjutnya.

Oruba mengatakan dia pergi ke depan pintu untuk memberi tahu mereka bahwa anak-anak di rumah itu ketakutan dan kesulitan bernapas karena asap.

“Mereka memberi tahu kami bahwa kami punya waktu dua menit untuk keluar,” katanya. “Mereka memeriksa ponsel dan kartu identitas kami, menyuruh kami berdiri di bawah sinar matahari selama setengah jam, lalu menyuruh kami berjalan lurus ke depan,” ujarnya.

Oruba pergi dengan berjalan kaki, seperti yang dilakukannya, bersama ibu, bibi, saudara perempuan, dan keponakannya. Ini adalah pertama kalinya mereka dapat meninggalkan rumah mereka sejak Selasa (27/8/2024) malam.