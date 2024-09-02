Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Banyak Keluarga Berbondong-bondong Mulai Tinggalkan Kamp Jenin Akibat Kerasnya Tekanan Israel di Tepi Barat

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |12:40 WIB
Banyak Keluarga Berbondong-bondong Mulai Tinggalkan Kamp Jenin Akibat Kerasnya Tekanan Israel di Tepi Barat
Keluarga-keluarga tahap pertama mulai meninggalkan kamp Jenin, yang ditutup selama hampir empat hari oleh operasi militer Israel (Foto: EPA)
A
A
A

TEPI BARAT - Beberapa keluarga berbondong-bondong mulai meninggalkan kamp Jenin, Tepi Barat, yang ditutup selama hampir empat hari oleh operasi militer Israel. Keputusan ini diambil setelah banyak serangan dan tekanan yang dilakukan Israel.

Seperti dilaporkan, terjadi pertempuran sengit di dalam kamp pada Sabtu (31/8/2024), dengan pertempuran dilaporkan terjadi di lingkungan Damaj pusat, tempat kelompok-kelompok bersenjata memiliki kehadiran yang kuat, serta di dekat pintu masuk kamp.

Di tengah tembakan, di bawah dengungan pesawat nirawak militer yang terus-menerus, beberapa sosok wanita dan anak-anak berjalan melewati kendaraan tentara Israel. Sendirian di jalan yang sepi, di antara truk-truk militer, mereka tampak kecil dan tidak pada tempatnya.

Oruba Shalabi, yang ketakutan, tertekan, dan menggendong putrinya yang berusia dua bulan, menceritakan kepada BBC apa yang mereka alami di dalam kamp.

“Mereka menembaki kami dan melemparkan granat tangan ke rumah-rumah,” katanya. “Separuh rumah kami diledakkan. Kami bersembunyi di dapur dan berteriak untuk memberi tahu mereka bahwa kami memiliki bayi,” lanjutnya.

Oruba mengatakan dia pergi ke depan pintu untuk memberi tahu mereka bahwa anak-anak di rumah itu ketakutan dan kesulitan bernapas karena asap.

“Mereka memberi tahu kami bahwa kami punya waktu dua menit untuk keluar,” katanya. “Mereka memeriksa ponsel dan kartu identitas kami, menyuruh kami berdiri di bawah sinar matahari selama setengah jam, lalu menyuruh kami berjalan lurus ke depan,” ujarnya.

Oruba pergi dengan berjalan kaki, seperti yang dilakukannya, bersama ibu, bibi, saudara perempuan, dan keponakannya. Ini adalah pertama kalinya mereka dapat meninggalkan rumah mereka sejak Selasa (27/8/2024) malam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188608//tentara_israel-YK8J_large.jpg
85 Ribu Tentara Israel Alami Gangguan Mental Gara-Gara Perang Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188512//perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-m8Lw_large.jpg
Netanyahu: Hamas dan Israel Akan Segera Masuki Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/18/3188317//perdana_menteri_qatar_syekh_mohammed_bin_abdulrahman_bin_jassim_al_thani-oyXg_large.jpg
Israel 600 Kali Melanggar, PM Qatar Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Capai Momen Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188041//ilustrasi-9fSR_large.jpg
Militer Israel Larang Ponsel Android, Perwira Senior Wajib Pakai iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3187971//pimpinan_kelompok_milisi_palestina_popular_forces_yasser_abu_shabab-vpxX_large.jpg
Pimpinan Milisi Palestina yang Didukung Israel Tewas Dibunuh di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3187922//israel_serang_beirut_lebanon-mr3e_large.jpg
Israel Serang Lebanon Usai Pembicaraan Langsung untuk Pertama Kalinya dalam Beberapa Dekade
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement