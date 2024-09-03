Satu Keluarga di Banten Nyaleg di Pemilu 2024, Ibu dan Anak Dilantik tapi Ayah Gagal

SERANG - Sebanyak 100 anggota DPRD Banten periode 2024-2029 resmi dilantik di Serang, Senin 2 September 2024. Jumlah para wakil rakyat mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yang hanya 85 orang.

Menariknya, dari ratusan anggota DPRD Banten yang dilantik terdapat sosok ibu dan anak yang juga dipercaya warga untuk menjadi wakil rakyat. Mereka merupakan Caleg DPRD Banten dari Partai NasDem.

Sosok ibu itu adalah Hj. Uswatun Hasanah. Sedangkan sang anak Savira Alia Muktamara. Keduanya maju sebagai Caleg DPRD Banten pada Pemilu 2024 di daerah pilih yang berbeda yakni dapil Banten 6 dan 4.

Dilantiknya Savira, menjadi sejarah baru di dunia legislatif Banten. Pasalnya, dia menjadi anggota legislatif termuda yang masih berusia 25 tahun.

"Alhamdulillah anggota dewan termuda (Savira,-red). Umurnya baru 25 tahun,” kata Ali Nurdin, suami dari Hj. Uswatun Hasanah.

Usut punya usut saat Pemilu, ibu dan anak ini nyalon bersama dengan sang ayah yang merupakan Anggota DPRD Banten 3 periode. Namun pada Pemilu kemarin dia gagal sebagai caleg DPR RI dari dapil Banten 3.

Bagaimana tidak, di dapil tersebut Ali harus bersaing dengan para ‘raksasa’ yaitu politisi Gerindra Sufmi Dasco, Mantan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany, mantan Gubernur Banten Rano Karno dan belum lagi senior di intenal NasDem yakni Wahidin Halim yang menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Banten.