Ini Penyebab Kebakaran di Jatim Park 3 Kota Batu

KOTA BATU - Kebakaran di wahana Jatim Park 3 Kota Batu terjadi karena mesin pompa air yang terlalu panas. Kondisi panas dan overheat itu akhirnya membuat asap dan api muncul dari mesin pompa air atau sanyo.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu, Santoso Wardoyo mengungkapkan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 15.45 WIB, Selasa sore (3/9/2024). Pihaknya mengerahkan 7 unit armada mobil Damkar dengan jumlah 50 personel untuk memadamkan api.

"Api berhasil dipadamkan pukul 17.00 WIB, dengan mengerahkan 50 personel, dan 7 unit mobil Damkar," ujar Santoso Wardoyo, dikonfirmasi pada Selasa malam.

Santoso menjelaskan, bila dari hasil investigasi kebakaran disebabkan adanya mesin pompa air atau sanyo yang mengalami overheat atau panas berlebihan, sehingga memunculkan percikan api. Percikan api itu kemudian menyambar area sekitar yang terdiri dari bahan-bahan mudah terbakar, di antaranya streofoam dan kayu.

"Hasil investigasi kebakaran, disebabkan oleh mesin pompa air atau sanyo yang overheat, kemudian nyala dan membakar benda2 mudah terbakar di sekitarnya," kata dia.

Api kemudian membakar seluruh bangunan termasuk atapnya di wahana Rumah Hantu Jepang seluas kurang lebih 50 meter persegi. Selain itu, atap bangunan itu juga ambruk.

"Tidak ada korban jiwa atau korban luka. Selama proses pemadaman juga tidak ada kendala, semuanya lancar. Kalau taksiran kerugian ditanyakan ke pihak Jatim Park Grup saja," ucapnya.