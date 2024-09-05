Tragis, Kakek di Kulonprogo Tewas Terjatuh saat Gowes

KULONPROGO - Nasib malang menimpa Maryadi (65) warga Jogoyudan, Wates, Kulonprogo yang tinggal di Ngento, Pengasih, Kulonprogo. Saat bersepeda (gowes) dengan teman-temannya dia terjatuh hingga akhirnya meninggal dunia, Kamus (5/9/2024).

“Benar ada pesepeda yang jatuh kemudian meninggal,” kata Kasi Humas Polres Kulonprogo AKP Triatmi Noviartuti, Kamis (5/9/2024).

Kecelakaan ini terjadi di Jalan Kenteng-Cangaan tepatnya di Pedukuhan Ngipik, Kalurahan Bumirejo, Lendah. Korban yang saat itu bersepeda tiba-tiba terjatuh. Melihat hal ini teman-temannya berusaha menolong korban.

Lantaran tidak sadarkan diri, warga kemudian menghubungi petugas Puskesmas Lendah. Menggunakan ambulans milik PSC 119, korban dilarikan ke RSUD Wates. Namun saat tiba di Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Wates, korban dinyatakan sudah meninggal dunia.



“Rombongan korban ini berangkat dengan rute UNY, Margosari, Tugu Pensil dan ke arah Cangakan. Namun di tengah perjalanan korban terjatuh,” katanya.

Dari hasil pemeriksaan medis tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan. Diduga korban mengalami serangan jantung. Jenazah korban selanjutnya diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan.

(Khafid Mardiyansyah)