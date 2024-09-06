Waspada! Gelombang Tinggi 3 Meter di Perairan Sumba dan Sabu NTT

KUPANG - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini adanya potensi gelombang tinggi di perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam beberapa hari ke depan.

Masyarakat diingatkan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bahaya saat berada atau melakukan aktivitas di tengah laut.

Stasiun Meteorologi Tenau-Kupang menyampaikan, amukan gelombang di sejumlah titik perairan berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang hingga bahkan kapal Ferry.

"Waspada gelombang laut dengan ketinggian 2,5-3,0 meter," ungkap Prakirawan Stasiun Meteorologi Tenau-Kupang, Arya Dalexta Fadly, Kamis (5/9/2024).