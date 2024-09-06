Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Waspada! Gelombang Tinggi 3 Meter di Perairan Sumba dan Sabu NTT

Ponsius Econg , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |10:08 WIB
Waspada! Gelombang Tinggi 3 Meter di Perairan Sumba dan Sabu NTT
Gelombang tinggi (foto: dok freepik)
KUPANG - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini adanya potensi gelombang tinggi di perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam beberapa hari ke depan.

Masyarakat diingatkan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bahaya saat berada atau melakukan aktivitas di tengah laut.

Stasiun Meteorologi Tenau-Kupang menyampaikan, amukan gelombang di sejumlah titik perairan berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang hingga bahkan kapal Ferry.

"Waspada gelombang laut dengan ketinggian 2,5-3,0 meter," ungkap Prakirawan Stasiun Meteorologi Tenau-Kupang, Arya Dalexta Fadly, Kamis (5/9/2024).

 

Berita Terkait
Peringatan Dini BMKG : Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 15-18 Desember
Awal Pekan, Cuaca Jakarta Diprediksi Berawan
Gempa Magnitudo 4,3 Guncang Maluku Barat Daya Pagi Ini
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Bogor Dilanda Hujan Disertai Angin Kencang!
Prabowo Minta Peringatan Dini BMKG Jadi Perhatian Serius Jelang Nataru 2026
Waspada! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 13-16 Desember
