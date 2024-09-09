Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Emak-Emak Naik Motor Tergelincir Gegara Tumpahan Solar, Masuk Kolong Mobil

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |19:05 WIB
Emak-emak tergelincir saat naik motor hingga masuk kolong mobil (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seorang emak-emak jatuh tergelincir saat naik motor hingga masuk kolong mobil di Jalan Raden Imba Kesuma Ratu, Sukadanaham, Tanjung Karang Barat, Lampung, Senin (9/9/2024) sekitar pukul 07.00 WIB. Korban diduga tergelincir akibat tumpahan solar dan derasnya hujan hingga membuat jalan menjadi licin.

"Jadi, motor itu tergelincir gara-gara minyak solar, terus masuk ke dalam kolong mobil yang sedang melintas," ujar salah seorang warga bernama Rohim.

Rohim menjelaskan, korban diduga merupakan seorang ibu-ibu yang berprofesi sebagai guru.

"Ada 5 motor tadi tergelincir, kalau minyak tumpah itu tidak tau dari mana asalnya, mungkin ada mobil lewat terus tumpah. Tapi udah disiram pasir sama Satlantas Polresta Bandarlampung," kata dia.

Menurut Rohim, daerah tersebut rawan kecelakaan. Terlebih saat musim hujan deras.

Terpisah, Kasatlantas Polresta Bandarlampung Kompol Ridho Rafika mengatakan, pihaknya belum menerima laporan dari peristiwa tersebut.

"Anggota telah melakukan upaya penanggulangan dengan menyiram pasir di bekas tumpahan diduga solar tersebut," tuturnya.

 

Telusuri berita news lainnya
