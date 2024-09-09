Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ngaku Polisi, 2 Begal Ini Incar Muda-Mudi yang Pacaran hingga Larut Malam

Ponsius Econg , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |20:16 WIB
<i>Ngaku</i> Polisi, 2 Begal Ini Incar Muda-Mudi yang Pacaran hingga Larut Malam
Ilustrasi
A
A
A

MANGGARAI BARAT - Polisi menciduk 2 pelaku begal di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejumlah handphone (HP) hasil rampasan mereka disita. 

Kedua pelaku diketahui berinisial RRR alias Aldo (25) dan MRW alias Roni (27). Mereka beraksi dengan modus mengaku diri polisi untuk menakut-nakuti, lalu memeras hingga merampas barang korban. 

Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang mengungkapkan, sasaran mereka antara lain adalah muda-mudi yang lagi berpacaran di tempat-tempat sepi waktu jauh malam. 

"Keduanya kerap beraksi di atas pukul 22.00 Wita dengan sasaran pasangan muda-mudi yang tengah berpacaran di pinggir pantai atau di tempat sepi," ungkap AKBP Kadang, Senin (9/9/2024).

AKBP Kadang mengatakan, upaya penangkapan pelaku didasarkan pada adanya laporan sebelumnya yang diterima pihak kepolisian dari sejumlah korban. 

"Tadi malam Tim Resmob berhasil mengungkap dua orang terduga pelaku begal, yang mana kejadiannya dilaporkan korban pada Agustus 2024 lalu di Polres Manggarai Barat," kata dia. 

Kedua pelaku dikatakannya sering beraksi di Pantai Pede, Bukit Sylvia, dan Pantai Atlantis pada waktu jauh malam. Adapun dari 3 TKP ini ada satu laporan yang mengarah ke terduga pelaku sehingga polisi pun langsung bergerak menangkap. 

 

Halaman:
1 2
      
