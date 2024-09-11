Rekaman Video Gadis Penjual Gorengan Sebelum Ditemukan Tewas, Begini Penampakannya

JAKARTA - Viral video penampakan Nia Kurnia Sari (18), gadis penjual gorengan keliling di Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada Minggu 8 September 2024. Korban ditemukan tewas terkubur dengan kondisi terkikat anpa busana setelah hilang selama dua hari.

"Tahu isi, bakwan...," ucap Nia Kurnia Sari sambil berteriak menjajakan dagangannya, seperti dikutip dari akun X @kegblgnunfaedh, Rabu (11/9/2024).

Dalam video singkat itu, korban tampak tak sengaja terekam saat menjajakan dagangannya. Korban menggenakan pakaian serba hitam dengan balutan jilbab hitam tampak memikul baki yang berisi dagangannya di kepala.

Dalam video itu korban dengan cepat melintas sambil sesekali berteriak menjajakan dagangannya kepada warga. "Video tersebut menjadi momen terakhir Nia sebelum dinyatakan hilang hingga ditemukan menin99al dunia," tulis akun tersebut.

Diketahui Nia Kurnia Sari diduga dibunuh usai mayat korban ditemukan dalam keadaan tertimbun di dalam tanah. Untuk penyelidikan, pihak kepolisian membawa mayat korban ke Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Padang.