Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rekaman Video Gadis Penjual Gorengan Sebelum Ditemukan Tewas, Begini Penampakannya

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |01:29 WIB
Rekaman Video Gadis Penjual Gorengan Sebelum Ditemukan Tewas, Begini Penampakannya
Penampakan terakhir Nia Kurnia Sari, gadis penjual gorengan di Pariaman (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Viral video penampakan Nia Kurnia Sari (18), gadis penjual gorengan keliling di Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada Minggu 8 September 2024. Korban ditemukan tewas terkubur dengan kondisi terkikat anpa busana setelah hilang selama dua hari.

"Tahu isi, bakwan...," ucap Nia Kurnia Sari sambil berteriak menjajakan dagangannya, seperti dikutip dari akun X @kegblgnunfaedh, Rabu (11/9/2024).

Dalam video singkat itu, korban tampak tak sengaja terekam saat menjajakan dagangannya. Korban menggenakan pakaian serba hitam dengan balutan jilbab hitam tampak memikul baki yang berisi dagangannya di kepala.

Dalam video itu korban dengan cepat melintas sambil sesekali berteriak menjajakan dagangannya kepada warga. "Video tersebut menjadi momen terakhir Nia sebelum dinyatakan hilang hingga ditemukan menin99al dunia," tulis akun tersebut.

Diketahui Nia Kurnia Sari diduga dibunuh usai  mayat korban ditemukan dalam keadaan tertimbun di dalam tanah. Untuk penyelidikan, pihak kepolisian membawa mayat korban ke Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Padang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190601//penangkapan-RA6J_large.jpg
Kasus Mahasiswi UM Malang Dibunuh, Oknum Anggota Polres Probolinggo Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187912//viral-f1zg_large.jpg
Kronologi Pemerkosa Wanita Difabel Tewas Dikeroyok dan Jasadnya Diseret Motor Keliling Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187847//viral-Kpoa_large.jpg
Viral! Pemerkosa Wanita Difabel Diseret Motor Keliling Kampung dan Dipukuli Massa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186197//pembunuh_pria_dalam_karung-56JL_large.jpg
Pembunuh Pria dalam Karung di Tangerang Ditangkap, Ini Modusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185602//tugimin_kakek_alvaro_kiano-dnME_large.jpg
Kakek Alvaro Kiano Datangi Polres Jaksel, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement