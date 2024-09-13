Warga Kalsel Digegerkan Penemuan Bayi Dikerubungi Semut di Bawah Pohon Bambu

PELAIHARI - Warga Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, digegerkan penemuan bayi yang sudah dikerubungi semut di bawah pohon bambu, pada Rabu 11 September 2024, sekira pukul 20.00 Wita. Bayi berjenis perempuan itu ditemukan warga yang kebetulan melintas di lokasi penemuan.

Bayi yang terbungkus tas warna biru itu ditemukan Jurianto warga Bumi Asih, yang kebetulan melintas di jalan PT SUN. Menurutnya, penemuan bayi itu berawal dari mogoknya mobil yang dikendarai bersama rekannya Mastolik.

“Saya turun dari mobil untuk mengetahui penyebab mobil mogok, namun samar-samar saya mendengar tangisan bayi,” kata Jurianto saat dimintai keterangannya oleh petugas di rumah sakit, Kamis (12/9/2024).