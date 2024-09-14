Terungkap! Mayat yang Dibungkus Seprai di Lampung Dibunuh Gegara Ketahuan Selingkuh

PESAWARAN - Polisi ungkap motif pembunuhan Wawan Setiawan (25) yang jasadnya ditemukan di aliran sungai di bawah jembatan Desa Way Layap Kabupaten Pesawaran, Lampung pada 20 Agustus 2024 lalu.

Wawan tewas dibunuh oleh pasangan suami istri Ardi Kurniawan (24), dan Novi Dwi Ramadanti (21) serta rekannya Ricky alias Rocker (DPO).

Kasat Reskrim Polres Pesawaran, Iptu Devrat Aolia Afrat mengatakan, pembunuhan tersebut dilakukan pelaku Ardi Kurniawan usai mengetahui bahwa istrinya selingkuh dengan korban.

"Dari hasil pemeriksaan para tersangka pembunuhan ini dilatarbelakangi karena masalah asmara. AK mengetahui istrinya NDR ini selingkuh dengan korban," ujar Devrat, Jumat (13/9/2024).

Devrat menuturkan, tersangka Ardi Kurniawan yang marah karena perselingkuhan istrinya tersebut lalu bekerjasama dengan sang istri untuk menjebak korban.

"Pelaku ini marah dan cemburu, kemudian di hari itu AK meminta istrinya untuk menjebak korban dengan meminta korban datang ke rumah kontrakannya. Memang sudah merencanakan pembunuhan tersebut," kata Devrat.