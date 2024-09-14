Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Minibus Ringsek Tertimpa Truk Fuso di Lampung, Dua Orang Tewas dan Lima Luka-Luka

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |22:51 WIB
PESISIR BARAT - Dua orang tewas dalam kecelakaan antara sebuah minibus dan truk fuso yang terjadi di tanjakan yang berada di Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Sabtu (14/9/2024) siang. 

Kasat Lantas Polres Pesisir Barat, Iptu Rudy Apriansyah mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu truk Fuso melaju dari arah Bengkulu menuju Krui. 

“Setibanya di jalan menurun panjang, truk hino mengalami rem blong dan menabrak Suzuki Carry yang melaju dari Krui menuju Bengkulu,” ujarnya. 

Akibat kecelakaan tersebut, lanjut Rudy, mobil Suzuki Carry mengalami kerusakan berat (ringsek). Sedangkan truk Fuso terguling sebanyak 2 kali hingga merobohkan tiang listrik 1 dan 2 pohon. 

Rudy menambahkan, peristiwa kecelakaan itu juga mengakibatkan 2 orang penumpang Suzuki Carry meninggal dunia. Keduanya yakni Suryani dan Almaulida. 

“Lima orang mengalami luka ringan yakni pengemudi, penumpang truk fuso, pengemudi Suzuki Carry serta penumpang Suzuki Carry,” pungkasnya.

Sebelumnya, kecelakaan lalu lintas melibatkan dua kendaraan terjadi di Pesisir Barat, Lampung. Akibatnya, mobil minibus ringsek akibat tertimpa badan mobil truk fuso.

 

