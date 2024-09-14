Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tebing 25 Meter di Galian Pasir Longsor, Operator Alat Berat Tewas Tertimbun

Ricky Susan , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |16:01 WIB
Tebing 25 Meter di Galian Pasir Longsor, Operator Alat Berat Tewas Tertimbun
Pencarian korban longsor di Cianjur. (Foto: Ricky Susan)
A
A
A

CIANJUR - Tebing setinggi 25 meter di lokasi galian pasir di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, longsor. Akibatnya, seorang operator alat berat tewas tertimbun longsoran, Sabtu (14/9/2024).

Informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa tersebut terjadi saat korban (operator) Maman alias Ujang (31) melakukan pengerukan pasir dengan alat berat. Namun, tiba-tiba tebing setinggi 25 meter yang dalam proses pengerukan longsor dan menimbun alat berat yang tengah dioperasikan korban.

Kepala Unit Basarnas Cianjur, Andika mengatakan sejumlah personil gabungan di terjunkan ke lokasi kejadian untuk proses pengangkatan korban tewas.

"Kejadiannya sesaat sebelum korban menghentikan proses pengerukan. Longsoran langsung menimbun alat berat yang dioperasikan korban, saat ditemukan korban dalam kondisi meninggal dunia," kata Andika, kepada wartawan, Sabtu.

Andika menyebutkan, tingginya material longsoran menjadi kendala personel dalam proses pengakatan jasad korban memakan waktu hingga 3 jam.

"Material longsoran berupa bebatuan dan pasir yang menimbun alat berat dan korban mencapai 5 meter, sehingga cukup menyulitkan personel dalam proses evakuasi," jelasnya.

Andika menjelaskan, jasad korban ditemukan tertelungkup di dalam kabin alat berat yang tertimbun material longsoran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188840//tni-ea5L_large.jpg
Pascabanjir, Aksi Heroik TNI Sulap RSUD Aceh Tamiang dari Berlumpur Jadi Kinclong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187860//banjir-Fwzo_large.jpg
Akses Jalan Aceh Tamiang Pulih, Pembersihan Lumpur Ditargetkan Selesai 1 Minggu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187396//buka_akses_ke_tukka-ipdy_large.jpg
Hari Kelima Bencana Tapteng, Gubernur Bobby Nasution Fokus Buka Akses ke Tukka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/470/3186646//longsor-Kc3s_large.jpg
Longsor Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, Menteri PU Percepat Perbaikan Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183751//longsor-wNTy_large.jpg
Update Longsor Cilacap Hari Ketiga: 11 Orang Ditemukan dan 12 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/340/3183668//mayjen_tni_budi_irawan-oZHF_large.jpg
Presiden Prabowo Sampaikan Duka Mendalam untuk Korban Longsor di Cilacap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement