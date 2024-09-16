Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Tewas Kecelakaan di Jembatan Cikereteg Bogor, Polisi Lakukan Penyelidikan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |00:01 WIB
Pemotor Tewas Kecelakaan di Jembatan Cikereteg Bogor, Polisi Lakukan Penyelidikan
Ilustrasi
A
A
A

BOGOR - Pemotor berinisial MF (18), meninggal dunia usai kecelakaan di Jalam Raya Sukabumi-Bogor tepatnya Jembatan Cikereteg, Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Kasus ini ditangani Unit Gakkum Satlantas Polres Bogor.

Kapolsek Caringin AKP Hendra Kurnia mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 00.30 WIB dini hari tadi. Awalnya, korban mengendarai motor F 3782 JI melaju dari arah Sukabumi menuju Ciawi.

"Korban berusaha mendahulu kendaraan di depannya (tidak diketahui)," kata Hendra dalam keterangannya, Minggu (15/9/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun kepolisian, motor dengan kendaraan tersebut bersenggolan hingga akhirnya korban terjatuh. Dalam kejadian ini, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. 

"Pengendara motor tewas di tempat dalam insiden tersebut," jelasnya.

Polisi yang mendapat informasi kecelakaan itu langsung menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan lainnya. Selanjutnya, kecelakaan ini ditangani oleh Unit Gakkum Satlantas Polres Bogor untuk proses penanganan lebih lanjut.

"Jenazah korban segera dievakuasi dan dibawa ke RSUD Ciawi. Pihak kepolisian dari Unit Gakkum Ciawi kini tengah melakukan penyelidikan," pungkasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
