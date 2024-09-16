Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Hasil Survei IDM Soal Elektabilitas Dua Paslon di Pilkada Kaltim

Awaludin , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |19:32 WIB
Hasil Survei IDM Soal Elektabilitas Dua Paslon di Pilkada Kaltim
Illustrasi Pilkada Kaltim 2024 (foto: Okezone)
JAKARTA - Indonesia Development Monitoring (IDM) melakukan survei pemetaan sikap dan perilaku calon pemilih untuk tingkat elektabilitas dua pasangan calon gubernur, dan bakal calon wakil gubernur di Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim). 

Direktur Eksekutif IDM, Heru Supriyatno mengungkapkan, hasil survei menunjukkan elektabilitas Rudy Mas'ud - Seno Aji unggul dibandingkan dengan pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi.

"Dalam simulasi menggunakan pertanyaan tertutup hasilnya pasangan Rudy Masud -Seno Aji ada diangka 59,1 persen dan pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi 36,3 persen dan tidak memilih sebanyak 4,6 persen," kata Heru dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).

Kata dia, Rudy Masud -Seno Aji juga unggul dalan simulasi pertanyaan terbuka pada responden terkait pasangan calon yang akan dipilih jika pilgub Kalimantan di gelar hari ini. 

"Hasilnya, elektabilitas pasangan Rudy Masud -Seno Aji ada di angka 50,2 persen, pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi 33,4 persen, dan tidak memilih sebanyak 16,4 persen," bebernya.

 

