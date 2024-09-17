Diterjang Hujan Badai, Venue Cabor Menembak PON XXI Aceh Sumut Roboh





ACEH BESAR - Venue cabang olah raga menembak PON XXI Aceh Sumut roboh diterpa hujan badai, di lapangan Tembak Rindam Mata Ie. Akibatnya, pertandingan harus ditunda hingga cuaca normal kembali.



Lokasi robohnya plafon atap tersebut, berada di nomor menembak 10 meter. Namun pertandingannya sudah berakhir dua hari yang lalu, kejadian tersebut juga tidak ada korban jiwa.



Robohnya plafon atap tersebut membuat kondisi ruangan digenangi air dari hujan deras, pekerja secara terus menerus mengepel lantai menembak tersebut serta membobol dinding agar air mudah keluar.



Tehnikal Delegate Cabor Menembak, Henry Oka mengatakan, lokasi robohnya plafon atap tersebut merupakan arena tembak 10 meter, yang pertandingannya telah berakhir.

“Namun disebelahnya merupakan arena running target, terpaksa ditunda hingga listrik aman dan cuaca mendukung,” kata Henry kepada wartawan, Selasa (17/9/2024).