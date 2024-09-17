Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Lansia Meninggal dengan 30 Tusukan Usai Menegur Pria Mabuk

Wahyu Ruslan , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |02:20 WIB
Lansia Meninggal dengan 30 Tusukan Usai Menegur Pria Mabuk
TKP penusukan lansia hingga tewas dipasang garis polisi (Foto : iNews/Wahyu R)
A
A
A

MAROS - Tak terima ditegur dengan kata kasar, seorang pemuda nekat membunuh pria lansia yang bekerja sebagai penjaga sarang burung walet di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban tewas dengan 30 luka tusukan senjata tajam jenis badik.

Usai melakukan penusukan sadis, pelaku lalu menyerahkan diri. Diduga, motif pembunuhan disebabkan karena suara bising knalpot sepeda motor milik pelaku yang membuat korban kesal kemudian berujung penusukan.
 
Seorang pemuda berinisial MU (32) hanya bisa pasrah saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik Reskrim Polsek Tanralili setelah menyerahkan diri usai membunuh seorang pria lansia bernama  Umar (68) di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
 
Polisi yang menerima laporan dari pelaku, kemudian mendatangi lokasi dan menemukan korban tewas tergeletak bersimbah darah di dalam sebuah rumah yang dijadikan tempat penjagaan sarang walet. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros untuk dilakukan visum.
 
Dari hasil pemeriksaan petugas, korban tewas dengan 30 luka tusukan senjata tajam jenis badik milik pelaku. 

Sebelum penusukan terjadi, pelaku MU pulang dari pesta miras melintas di depan rumah jaga korban dengan mengendarai sepeda motor dengan knalpot brong. Korban yang merasa terganggu kemudian memanggil pelaku dan memaki pelaku dengan  kata kasar.
 
Korban kemudian melempar kursi ke pelaku yang dalam keadaan mabuk. Pelaku pun naik pitam dan menikam korban menggunakan badik secara bertubi-tubi. Saat korban sudah tidak bergerak, pelaku kemudian pergi dan menyerahkan diri ke kantor polisi.
 
Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal dengan kata kasar yang dilontarkan oleh korban. "Saya menyesal telah menghabisi nyawa korban," ujar MU, Senin 16 September 2024.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190601//penangkapan-RA6J_large.jpg
Kasus Mahasiswi UM Malang Dibunuh, Oknum Anggota Polres Probolinggo Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187705//kasus_penusukan-BVxm_large.jpg
Pria di Kebayoran Baru Tusuk Istri Sirih, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187699//penusuk_istri_sirih_di_kebayoran_baru-LCBT_large.jpg
Terbakar Api Cemburu, Pria di Kebayoran Baru Tusuk Istri Sirih dan Kekasihnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186197//pembunuh_pria_dalam_karung-56JL_large.jpg
Pembunuh Pria dalam Karung di Tangerang Ditangkap, Ini Modusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185602//tugimin_kakek_alvaro_kiano-dnME_large.jpg
Kakek Alvaro Kiano Datangi Polres Jaksel, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement