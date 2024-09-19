Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jadi Anggota DPRD Bolmut, Kader Perindo Bakal Wujudkan Visi dan Misi Partai

Risnan Labenjang , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |09:45 WIB
Logo Partai Perindo (foto: Okezone)
BOLMUT - Salah satu kader Perindo yang dilantik jadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut periode 2024-2029, Ronal Bolota mengatakan, dirinya bertekad untuk menjalankan visi dan misi Partai Perindo yang berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bolmut. 

"Kami berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi Partai Perindo, terutama dalam meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat," ujar Ronal Bolota usai pelantikan.

Partai Perindo mencatatkan pencapaian penting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) setelah dua kader terbaiknya, Ronal Bolota dan Sutrisno Van Gobel, resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut periode 2024-2029. 

Pelantikan ini tidak hanya menguatkan posisi Partai Perindo di panggung politik lokal, tetapi juga menggandakan perolehan kursi mereka dibandingkan periode sebelumnya, di mana partai ini hanya berhasil meraih satu kursi. 

 

Halaman:
1 2
      
