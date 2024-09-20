Ketum Perindo Kunjungi DPW Sumut, Minta Aktif Menangkan Calon Kepala Daerah

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, mengunjungi dan bersilaturahmi dengan Pengurus serta Kader DPW Partai Perindo Sumatera Utara, di Medan, Kamis 19 September 2024.

Suasana keakraban dan kehangatan terbangun dari para jajaran pengurus DPW dan sejumlah ketua DPD Partai Perindo Sumut yang menyambut dengan baik kehadiran Angela di tanah Sumatera.

Angela meminta para kader untuk memenangkan calon kepala daerah (Cakada) yang diusung Medan, Sumatera Utara.

"Saya meminta kepada pengurus DPW dan DPW Partai Perindo Sumatera Utara untuk lebih aktif serta bekerja keras memenangkan calon kepala daerah," ucap perempuan yang aktif dalam partai berlambang rajawali ini.

Angela yang juga menjaga sebagai wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif ini juga turut berdiskusi dengan jajaran pimpinan wilayah partai Perindo se-Sumatera Utara.

“Sumatera Utara ini menurut saya adalah wilayah yang penting buat partai perindo, kita lihat perolehan kita yang bagus juga di Sumatera Utara, dan saya harapkan ini semakin menguat dengan adanya kader-kader kita yang maju sebagai calon-calon kepala daerah”kata Angela.

Diketahui, Angela juga berkesempatan untuk melakukan room tour kantor DPW yang diresmikan oleh ketua majelis persatuan partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo pada 2017.

(Angkasa Yudhistira)