Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Angela Tanoesoedibjo : Sumatera Utara Wilayah Penting buat Partai Perindo

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |11:06 WIB
Angela Tanoesoedibjo : Sumatera Utara Wilayah Penting buat Partai Perindo
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo di DPW Perindo Sumut (Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo mengatakan bahwa Sumatera Utara merupakan wilayah sangat penting bagi Perindo. Hal itu disampaikan Angela saat bersilaturahmi dengan kader dan pengurus Perindo di Kantor DPW Perindo Sumut di Medan, Kamis 19 September 2024.

Angela Tanoe disambut hangat oleh para pimpinan DPD dan DPW Perindo di Sumut. Suasana keakraban dan kehangatan terlihat saat mereka menjamu Angela yang juga Wamenparekraf. Angela berdiskusi dengan jajaran pimpinan Perindo se-Sumut.

“Sumatera Utara ini menurut saya adalah wilayah yang penting buat Partai Perindo, kita lihat perolehan (suara) kita yang bagus juga di Sumatera Utara, dan saya harapkan ini semakin menguat dengan adanya kader-kader kita yang maju sebagai calon-calon kepala daerah,” kata Angela Tanoe.

Angela meminta semua kader partai berlambang rajawali mengepak sayap itu untuk memenangkan setiap calon kepala daerah yang diusung Perindo di Pilkada 2024 baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. 

"Saya meminta kepada pengurus DPW dan DPW Partai Perindo Sumatera Utara untuk lebih aktif serta bekerja keras memenangkan calon kepala daerah," katanya.
 

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement