Angela Tanoesoedibjo : Sumatera Utara Wilayah Penting buat Partai Perindo

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo mengatakan bahwa Sumatera Utara merupakan wilayah sangat penting bagi Perindo. Hal itu disampaikan Angela saat bersilaturahmi dengan kader dan pengurus Perindo di Kantor DPW Perindo Sumut di Medan, Kamis 19 September 2024.

Angela Tanoe disambut hangat oleh para pimpinan DPD dan DPW Perindo di Sumut. Suasana keakraban dan kehangatan terlihat saat mereka menjamu Angela yang juga Wamenparekraf. Angela berdiskusi dengan jajaran pimpinan Perindo se-Sumut.

“Sumatera Utara ini menurut saya adalah wilayah yang penting buat Partai Perindo, kita lihat perolehan (suara) kita yang bagus juga di Sumatera Utara, dan saya harapkan ini semakin menguat dengan adanya kader-kader kita yang maju sebagai calon-calon kepala daerah,” kata Angela Tanoe.

Angela meminta semua kader partai berlambang rajawali mengepak sayap itu untuk memenangkan setiap calon kepala daerah yang diusung Perindo di Pilkada 2024 baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

"Saya meminta kepada pengurus DPW dan DPW Partai Perindo Sumatera Utara untuk lebih aktif serta bekerja keras memenangkan calon kepala daerah," katanya.



(Salman Mardira)