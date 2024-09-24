Perindo Solid Menangkan Koster-Giri di Pilgub Bali 2024

BALI - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali sudah mengambil nomor urut yang nantinya akan digunakan dalam Pilkada 2024, pada 27 Oktober 2024 mendatang.

Dalam undian itu, paslon Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta yang diusung Partai Perindo bersama tujuh partai lainnya, mendapatkan nomor urut dua. Sedangkan pasangan Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana mendapat nomor urut satu.

Perolehan nomor urut dari masing-masing paslon memantik euforia para simpatisan. Mereka hadir dengan atribut partai dan yel-yel masing-masing.

Sementara itu, Ketua DPW Perindo Provinsi Bali, Komang Purnama mengucapkan selamat atas perolehan nomor urut dua untuk paslon Koster-Giri, yang merupakan simbol dari memasuki jabatan periode kedua.

“Jajaran Perindo di seluruh Kabupaten Kota di Bali untuk solid memenangkan pasangan Koster-Giri,” kata Komang.