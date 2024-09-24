Paslon Wayan-Giri Dapat Nomor 2 di Pilgub Bali, Ini Kata Perindo

BALI - Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Bali, Komang Purnama memberikan ucapan selamat atas perolehan nomor urut dua untuk pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Wayan Koster-Nyoman Giri Prasta. Dia menganggap, nomor dua simbol kesuksesan dalam memasuki periode kedua.

"Kita telah melakukan konsolidasi di seluruh kabupaten dan kota di Bali untuk memastikan dukungan solid bagi pasangan Koster-Giri," ujarnya di Gedung KPU Provinsi Bali.

Komang menuturkan Partai Perindo akan semaksimal mungkin turun ke bawah menyapa masyarakat untuk memenangkan paslon Koster-Giri di Pilkada Bali 2024.

"Kita akan semaksimal mungkin datang ke masyarakat, untuk menyapa masyarakat. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat untuk terpilihnya Koster-Giri yang kedua ini," jelasnya.