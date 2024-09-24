Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Anggota Satpol PP Tertimpa Pagar saat Amankan Demo, hingga Masuk ICU

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |18:06 WIB
Anggota Satpol PP Tertimpa Pagar saat Amankan Demo, hingga Masuk ICU
Anggota Satpol PP terkapar usai tertimpa pagar saat amankan demo hingga masuk ICU (Foto : Okezone)
LEBAK - Sebanyak dua anggota Satpol PP Kabupaten Lebak terkapar dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Adjidarmo usai terkapar saat melakukan pengamanan demo di Gedung DPRD Lebak, Senin 24 September 2024.

Kedua korban bernama Yadi dan Murtono. Korban Yadi mengalami luka di bagian kepala usai tertimpa pagar gedung DPRD yang dirusak oleh massa aksi. Sedangkan Murtono mengalami sesak nafas.

Kekinian, kondisi Yadi terus memburuk hingga harus mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU. Yadi terkapar berlumuran darah usai tertimpa pagar gedung DPRD.

Hal itu dibenarkan oleh Kasatpol PP Lebak, Dartim. Menurutnya kondisi Yadi saat ini tengah mendapatkan perawatan intensif di ICU. "Salah satu anggota kami sekarang sedang dirawat di ICU," kata Dartim kepada awak media, Selasa (24/9/2024).

Karena itu, Dartim mengaku telah melaporkan massa aksi kepada pihak kepolisian Polres Lebak. Dia berharap korps bhayangkara memproses laporan.

"Sudah melaporkan ke polisi, kita berharap ini diproses karena ada dua anggota yang mengalami luka parah," katanya.

 

