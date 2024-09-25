Diapresiasi MNC Peduli, Meylia Gadis Difabel Berprestasi: Cita-Cita Harus Dikembangkan

JAKARTA - Meylia, salah satu difabel yang dapat menjadi contoh. Sebab, meski memiliki keterbatasan dalam melihat, tidak menjadi penghalang bagi seorang Meylia untuk tetap produktif dan berprestasi.

Meylia yang telah di diagnosa katarak sejak dalam kandungan, berpengaruh terhadap kondisinya saat lahir sehingga mengalami kebutaan total di kedua matanya.

Kondisi ini tidak membuat orangtua Meylia patah semangat dan terus mengajarkan Meylia agar bisa menjadi anak yang berpendidikan, mandiri dan produktif. Terbukti saat ini Meylia dapat mandiri, bisa mengikuti kegiatan di sekolah, bersosialisasi bahkan berprestasi dalam bernyanyi.

Ditemui MNC Peduli di Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala adalah sebuah lembaga yang melayani kebutuhan pendidikan penyandang tunaganda netra, Selasa (24/9/2024), Meylia dengan percaya diri menyanyikan lagu Hariku karya Dani Tesia dan Pasti Bisa karya Citra Scholastika. Suara indah Meylia memberikan semangat bagi sejumlah anak-anak disabilitas lainnya.

Selain itu, Meylia juga tampak piawai dalam memainkan keyboard. Membawakan lagu "kasih ibu", Meylia terus memiliki keinginan untuk belajar.

"Harapan aku, jangan putus semangat, jangan gampang menyerah juga. Kalau cita-cita harus dikembangkan, belajar, percaya diri saja. Pasti bisa agar berhasil cita-cita tersebut," kata Meylia.

Melihat semangat Meylia, MNC Peduli mengapresiasi pencapaiannya dengan memberikan bantuan peralatan sekolah dan sejumlah uang tunai yang diberikan dari karyawan MNC Group. Bantuan tersebut diharapkan dapat memotivasi anak-anak disabilitas, khususnya Meylia untuk lebih semangat lagi dalam belajar sehingga dapat lebih produktif dan meningkatkan prestasinya.