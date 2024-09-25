Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Kader Terbaik Perindo Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Sulteng

Rabu, 25 September 2024 |19:17 WIB
2 Kader Terbaik Perindo Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Sulteng
Pelantikan DPRD Sulteng
SULTENG - Sebanyak 55 orang anggota DPRD Sulteng Periode 2024-2029 telah mengucapkan sumpah janji sebagai anggota dewan.

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) miliki dua kursi dan siap menjalankan komitmen dan amanah untuk masyarakat Sulawesi Tengah.

Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (Sulteng), Nirwana, Rabu pagi (25/9/2024) melantik 55 anggota DPRD Provinsi Sulteng periode 2024-2029.

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai peduli sesama dan UMKM berhasil meraih dua kursi dari dapil Kota Palu atas nama Marselinus dan dapil Kabupaten Sigi dan Donggala atas nama Mahfud Masuara yang juga sebagai ketua DPW Perindo Sulteng.

Setelah dilakukan pengambilan sumpah dan janji, Mahfud Masuara megatakan dirinya telah dilantik dan siap bekerja untuk masyarakat Sulteng dan amanah menjalankan tugas sebagai anggota dewaan.

