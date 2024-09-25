Bejat! Pria di Malang Tega Cabuli Anak Tirinya saat Istri Keluar Rumah

MALANG - Ayah tiri di Kota Malang tega memperkosa anak tirinya yang masih di bawah umur. Pelaku berinisial SDR (42) warga Jalan Hamid Rusdi Timur VII Blimbing, Kota Malang, tega mencabuli anak tirinya berinisial KH (11) di rumahnya.

Kasus ini menjadi tiga kasus pencabulan ke anak yang diungkap Satreskrim Polresta Malang Kota selama sebulan terakhir. Total ada tiga korban selain KH, yakni FA (16) dan AIP (14), yang keduanya masih berstatus pelajar.

Kasatreskrim Polresta Malang Kota, Kompol I Gusti Agung Ananta Pratama mengatakan, peristiwa bejat ini terjadi ketika ibu kandung korban tengah keluar rumah. Saat itu korban berinisial KH tinggal sendiri di rumah bersama ayah tirinya berinisial SDR.

"Korban berada di rumah sendiri saat ibu kandungnya keluar rumah. Si tersangka ini melakukan bujuk rayu ke korban," kata I Gusti Agung Ananta Pratama, di Mapolresta Malang Kota, Selasa (24/9/2024).