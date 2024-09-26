Kecelakaan di Tol Reformasi Makassar, Pengusaha Terkenal dan Anaknya Tewas

MAKASSAR - Kecelakaan maut terjadi di Tol Reformasi Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (25/9/2024). Dalam kecelakaan ini, dua orang yang merupakan ibu dan anak tewas dan lainnya luka-luka.

Informasi yang dihimpun, mobil land Cruisers itu ditumpangi satu keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri bersama dua anaknya. Diketahui korban adalah pengusaha rumah makan terkenal di Jalan Serigala Makassar.

"Dua orang tewas dalam kecelakaan ini yakni istri bernama Nurjannah (35) bersama anaknya Muh Fadlan (7), keduanya meninggal di RS Primaya," kata Kasatlantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024) malam.

Korban mengalami luka lebam di jidat, jari tangan kiri patah, kaki kiri lebam lengan kiro dan kanan juga patah dan rahang patah yang menyebabkan korban meninggal. Begitu juga kondisi yang dialami anaknya dengan luka di sekujur tubuhnya.