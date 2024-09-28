Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Anggota Polsek Ilu di Puncak Papua Diberondong Tembakan, Satu Polisi Gugur

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |04:20 WIB
4 Anggota Polsek Ilu di Puncak Papua Diberondong Tembakan, Satu Polisi Gugur
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Empat anggota Polsek Ilu Polres Puncak Jaya diserang orang tidak dikenal saat melintasi melintasi Kali Pagargom Distrik Kalome Kabupaten Puncak Jaya, Papua Kamis (26/09/2024) sekitar pukul 16.10 WIT. 

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo menceritakan bahwa kejadian tersebut terjadi saat keempat anggota Polsek Ilu melintas di TKP menggunakan sepeda motor.

"Kejadian bermula saat personel berboncengan menggunakan dua motor melintasi kali Pagargom, tiba-tiba terdengar 3 (kali) bunyi tembakan dari arah belakang," kata Ignatiys Benny dalam keterangannya, Sabtu (28/9/2024).

Akibatnya, satu orang anggota atas nama Briptu Kiki Supriyadi gugur akibat luka tembak. Benny mengatakan, saat itu Briptu Kiki berada di bagian belakang sehingga terjatuh saat ditembak OTK.

Pada saat kejadian, lanjut dia, rekan dari Briptu Kiki hendak menolong. Akan tetapi, saat itu ketiganya dikejar oleh OTK.

“Setelah menerima informasi adanya penembakan, Polsek Ilu kembali ke TKP guna mengevakuasi jenazah Briptu Kiki Supriyadi,” jelas dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
