HOME NEWS INTERNATIONAL

RI Khawatir Kondisi Timur Tengah, Desak Seluruh Pihak Menahan Diri

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |16:25 WIB
RI Khawatir Kondisi Timur Tengah, Desak Seluruh Pihak Menahan Diri
Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus memantau perkembangan yang saat ini terjadi di Timur Tengah (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTAPemerintah Republik Indonesia (RI) terus memantau perkembangan yang saat ini terjadi di Timur Tengah (Timteng). Termasuk serangan Israel ke Lebanon, dan yang terbaru, serangan Iran ke Israel.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sangat mengkhawatirkan perkembangan terbaru yang saat ini terjadi di kawasan Timur Tengah, dan mendesak seluruh pihak untuk dapat menahan diri.

“Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Indonesia sangat khawatir bahwa potensi perang dengan skala yang lebih besar dapat terjadi,” terang pernyataan pers Kemlu RI.

Indonesia juga kembali menekankan pentingnya Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera melakukan pertemuan khusus guna membahas perkembangan terkini di Timur Tengah dan mengambil keputusan yang dapat segera menurunkan ketegangan di kawasan.

Tak hanya itu, keselamatan warga negara Indonesia (WNI) juga terus menjadi perhatian utama Pemerintah RI.

Terkait hal ini, proses evakuasi WNI dari Lebanon juga sedang berlangsung.

Seluruh Kedutaan Besar RI di kawasan juga terus melakukan koordinasi dan terus melakukan komunikasi dengan seluruh WNI di wilayahnya masing-masing.

 

