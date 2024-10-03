Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemuda Palembang Disiram Air Keras Usai Antar Pacar, Mata Kanan Nyaris Buta

Muhammad David , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |11:46 WIB
Pemuda Palembang Disiram Air Keras Usai Antar Pacar, Mata Kanan <i>Nyaris</i> Buta
Pemuda Palembang jadi korban teror penyiraman air keras. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

PALEMBANG – Aksi teror penyiraman air keras kembali terjadi. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan disiram air keras oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) usai mengantar pacarasnya. Akibatnya korban nyaris buta di mata sebelah kanan.

Korban adalah Angga Saputra, warga Jakabaring, Kota Palembang. Dia mengalami luka bakar cukup serius di sekujur tubuh dan nyaris buta usai disiram air keras oleh OTK>

Orang tua korban yang tak terima anaknya disiram air keras membuat laporan di SPKT Polresabes Palembang. Ibu korban, Tarma menatakan, awalnya anaknya hendak pulang usai mengantar teman wanitanya.

Namun saat di Jalan KH Azhari, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu  I, Palembang , korban dipanggil oleh orang tidak dikenal.

Saat menoleh, korban langsung disiram air keras oleh pelaku. Korban seketika langsung terjatuh di lokasi kejadian. Beruntung beruntung nyawa korban berhasil di selamatkan warga sekitar.

Polisi yang telah menerima laporan orang tua korban akan segera melakukan pengejaran terhadap pelaku.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171508//gojek-fbs1_large.jpg
Driver Dianiaya Perwira TNI di Pontianak, Gojek Janji Beri Perlindungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171466//ojol_dianiaya_perwira_tni-7MPS_large.jpg
Viral! Ojol Dianiaya Perwira TNI di Pontianak hingga Patah Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164721//pengeroyokan-nrNQ_large.jpg
Sudah Tetapkan 4 Tersangka, Polisi Masih Buru Pelaku Lain Pengeroyokan Wartawan dan Humas KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164292//arumi-6Q30_large.jpg
Arumi Bachsin Menang Kostum Terbaik dan Bawa Pulang Kambing: Senang Sekali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163567//gibran-qFjU_large.jpg
Makna Busana Adat Gibran Sekeluarga saat Upacara HUT RI ke-80
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/340/3162556//pelaku-fJS3_large.jpg
Polisi Tangkap Tiga Penganiaya Bocah 10 Tahun dengan Cara Mengikat dan Menyundut Rokok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement