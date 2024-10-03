Pemuda Palembang Disiram Air Keras Usai Antar Pacar, Mata Kanan Nyaris Buta

PALEMBANG – Aksi teror penyiraman air keras kembali terjadi. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan disiram air keras oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) usai mengantar pacarasnya. Akibatnya korban nyaris buta di mata sebelah kanan.

Korban adalah Angga Saputra, warga Jakabaring, Kota Palembang. Dia mengalami luka bakar cukup serius di sekujur tubuh dan nyaris buta usai disiram air keras oleh OTK>

Orang tua korban yang tak terima anaknya disiram air keras membuat laporan di SPKT Polresabes Palembang. Ibu korban, Tarma menatakan, awalnya anaknya hendak pulang usai mengantar teman wanitanya.

Namun saat di Jalan KH Azhari, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang , korban dipanggil oleh orang tidak dikenal.

Saat menoleh, korban langsung disiram air keras oleh pelaku. Korban seketika langsung terjatuh di lokasi kejadian. Beruntung beruntung nyawa korban berhasil di selamatkan warga sekitar.

Polisi yang telah menerima laporan orang tua korban akan segera melakukan pengejaran terhadap pelaku.

(Qur'anul Hidayat)