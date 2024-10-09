Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Meluas ke Suriah, Serangan Udara Israel Hantam Bangunan Pemukiman di Damaskus Tewaskan 7 Warga Sipil dan 11 Terluka

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |10:52 WIB
Perang Meluas ke Suriah, Serangan Udara Israel Hantam Bangunan Pemukiman di Damaskus Tewaskan 7 Warga Sipil dan 11 Terluka
Serangan udara Israel menargetkan sebuah bangunan hunian atau pemukiman di pinggiran Mezzah di sebelah barat ibu kota Suriah, Damaskus (Foto: Tangkapan layar)
KAIRO - Serangan udara Israel menargetkan sebuah bangunan hunian atau pemukiman di pinggiran Mezzah di sebelah barat ibu kota Suriah, Damaskus. Media pemerintah Suriah melaporkan pada Selasa (8/10/2024) bahwa serangan ini menewaskan tujuh warga sipil dan melukai 11 lainnya.

Laporan awal mengatakan bahwa ketujuh warga sipil tersebut termasuk wanita dan anak-anak. Media pemerintah melaporkan mengutip sumber militer bahwa serangan itu juga menyebabkan kerusakan material yang parah pada properti pribadi di daerah sekitarnya.

Menurut sumber yang dikutip, serangan udara itu dilakukan melalui tiga rudal yang datang dari arah dataran tinggi Golan. Media pemerintah sebelumnya melaporkan bahwa pertahanan udara Suriah telah mencegat target "musuh" di sekitar Damaskus.

Israel telah melakukan serangan terhadap target yang terkait dengan Iran di Suriah selama bertahun-tahun tetapi telah meningkatkan serangan tersebut sejak serangan 7 Oktober tahun lalu oleh kelompok Palestina Hamas di wilayah Israel yang memicu perang Gaza.

Seperti diketahui, Israel terus mengulangi pengebomannya terhadap sejumlah lokasi di wilayah tengah Suriah selama dua hari terakhir. Israel berniat menargetkan kota Homs dan Hama dengan empat serangan udara.

Kantor berita resmi Suriah (SANA) melaporkan, mengutip sumber militer, bahwa pesawat Israel melancarkan serangan udara mulai Minggu (6/10/2024) dari arah Lebanon yang menargetkan beberapa lokasi di wilayah tengah, yang mengakibatkan kerugian material. Rekaman yang dibagikan di media sosial menunjukkan kebakaran terjadi setelah serangan tersebut.

 

